شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو «أول بلاكس» يرفعون سيارة اعترضت طريقهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خاض لاعبو منتخب نيوزيلندا للرجبي «أول بلاكس» تمريناً فوق العادة إذ رفعوا سيارة لاند روفر (تزن 2400 كيلوغرام ) كانت تعيق تقدم حافلتهم في طريق ضيق، ثم صفقوا بعد نجاح المهمة.

ويستعد المنتخب لخوض نصف نهائي المونديال أمام الأرجنتين يوم الجمعة في ملعب استاد دو فرانس بعد الفوز الصعب على أيرلندا،لذا قال بعض المشجعين أنه ما كان يجب على اللاعبين المخاطرة بالتعرض لإصابة قبل مواجهة خصم صعب.