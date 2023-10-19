ميسي يحسم الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، الجدل الدائر حول ما إذا كان سيرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2024 أم لا.

وكشفت بعض التقارير إلى أن ميسي سيغادر، الدوري الأمريكي، بسبب نهاية الموسم الكروي مع انتر ميامي، وعدم خوض أي مباريات رسمية الفترة القادمة، سيكون أول لقاء رسمي في شهر فبراير المقبل.

وفي هذا الصدد، قال ميسي: "لن أرحل، أنا مستمر مع انتر ميامي، بل وسألعب في جميع المباريات المقبلة حتى بعد، أن أضعنا فرصة التأهل والمنافسة على لقب الدوري الأمريكي هذا الموسم".

وبرر قرار المشاركة في مباريات التحصيل بالقول: "أود أن أكون على أعلى مستوى من الجاهزية قبل التوقف الدولي المقبل في نوفمبر 2023".

ميسي

وأضاف: "بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة، سأعود مع عائلتي إلى الأرجنتين، وأخيرا سأقضي إجازة طويلة هناك بعد سنوات طويلة".

وتابع: "في شهر يناير المقبل سنعود معًا إلى ميامي، حيث سيبدأ الفريق فترة الإعداد للمشاركة في منافسات الموسم الجديد".

وأشارت التقارير إلى أن ميسي سينتقل إلى أحد أندية الدوري السعودي، في الميركاتو الشتوي المقبل، قبل أن ينفي النجم الأرجنتيني الأمر تماما.