بسبب المراهنات الغير قانونية.. نيوكاسل يعلن خضوع لاعبه للمحاكمة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادي الإنجليزي نيوكاسل يونايتد، بيانا رسميا حول تورط لاعبه الإيطالي ساندرو تونالي، في قضية المراهنة الغير قانونية على نتائج الدوري الإيطالي.

فتح المدعي العام في مدينة تورينو الإيطالية، تحقيقا بتورط بعض اللاعبين في المراهنة على نتائج مباريات الدوري الإيطالي.

وأدان المدعي العام العديد من اللاعبين في هذه الفضيحة، على رأسهم نيكولو فاجيولي، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، وساندرو تونالي، نجم نيوكاسل، ونيكولو زانيولو، المعار إلى أستون فيلا الإنجليزي من غلطة سراي التركي.

تونالي

واعترف جوزيبي روسي، وكيل أعمال ساندرو تونالي، بأن اللاعب مدمن على القمار والمشاركة في المراهنة، وأن هذا الأمر يأسف عليه بشدة.

وفي هذا الشأن، قال نيوكاسل في بيان رسمي، إن تونالي يخضع للتحقيق حاليًا أمام المدعي العام في تورينو، بالإضافة إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حيث اعترف بقيامه بذلك أثناء فترة لعبه لـ ميلان.

وأكد نيوكاسل دعمه الكامل للنجم الإيطالي وعائلته، لافتًا إلى أنه لن يتخذ أي قرار إلا بعد انتهاء التحقيقات.

ولم تكن مباريات كرة القدم الإيطالية هي الوحيدة التي تورط فيها تونالي، إذ سبق أن أكد المدعي العام أن النجم الإيطالي، يمتلك سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تونالي

وتعود الواقعة إلى الجولة الأولى، التي شهدت فوز نيوكاسل على أستون فيلا 5-1، حيث أكد المدعي العام أن تونالي، راهن على الحصول على البطاقة الصفراء، وفي الواقع تمكن من الحصول عليها.

ومن المنتظر أن يصدر المدعي العام، بالاشتراك مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عدة عقوبات صارمة بحق المتورطين في قضية المراهنة.