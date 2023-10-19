بعثة منتخب الكونغ فو تسافر إلى السعودية للمشاركة في دورة الألعاب العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - غادرت بعثه المنتخب المصري للووشوكونغ فو مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس متجهة إلى المملكة العربية السعودية استعدادا للمشاركة فى دوره الألعاب العالمية بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 حتى 30 أكتوبر الجاري.

وضمت البعثة المصرية شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو في دورة الألعاب العالمية والدكتور وائل مصطفى عضو مجلس ادارة الإتحاد المصري رئيسا للبعثة واللاعبين البطل أشرف خطاب الذي يخوض منافسات وزن 85 كجم ساندا والبطل مصر سيف محسن في وزن 65 كجم ساندا وبطلة مصر رؤى خالد علي التي تخوض المنافسات في نظام الأساليب.

كما يتواجد ضمن بعثة منتخب مصر مدرب المنتخب كابتن محمد السيد في الساندا ومدرب المنتخب عبد النبى محمد أحمد في الأساليب.

ويشارك في النسخة الحالية من دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من نخبة الرياضيين في أكثر من 120 دولة من جميع أنحاء العالم، ويتنافس اللاعبون واللاعبات في 16 لعبة قتالية هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، ومصارعة الذراع، والملاكمة والركل (الكيك بوكسنج)، والملاكمة التايلاندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو كوغ فو، والمبارزة.