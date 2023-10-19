بعد العودة من بلجيكا.. هشام زكريا يدرس عروض أندية الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى هشام زكريا المدير الفنى السابق لفريق وادى دجلة والجونة عروضا رسمية من أندية فى الدورى خلال الأيام الماضية عبر وسطاء وذلك بعد عودته من رحلة تدريب فى بلجيكا فى أحد أندية الدرجة الثانية هناك استمرت لمدة 6 شهور حقق فيها مسيرة طيبة، ولكنه قرر العودة بسبب ظروف أسرية.

بات هشام زكريا الأكثر طلبا فى بورصة المدربين خلال الفترة الماضية بعدما تصارعت عليه العديد من الفرق للتعاقد معه لتولى القيادة الفنية لها، أملا فى تحسين أوضاعها بجدول مسابقة الدوري الممتاز.

وكشفت مصادر مقربة من مسؤلى إنبى أن هناك محاولات مكثفة يقوم بها مسؤلى النادى للتعاقد معه، بسبب سوء النتائج وتراجع أداء الفريق منذ بداية الموسم، واقتراب رحيل تامر مصطفى عن منصبه لوجود خلافات بينه وبين أيمن الشريعى رئيس النادى، بسبب الصفقات التى تم التعاقد معها فى بداية الموسم الحالى رغماً عنه.

فى نفس الوقت تلقى هشام زكريا عرضين من مسؤولى الداخلية لتولي المسؤولية الفينة للفريق خلال الموسم الحالى، ومفاوضات آخرى مع مسؤلى البنك الأهلى، والذى يعانى من نتائج متراجعه مع القبرصى بابا فاسليو ولكن المفاوضات مازالت في بدايته خاصة في ظل رغبته في دراسة أوضاع الفريق الذي سيتولى قيادته بما يحقق أهدافه في الموسم الحالى.

ورفض زكريا عرضا رسميًا من نادى أسوان خلال الساعات الماضية، ويعد هشام زكريا من المدربين المصريين القلائل الذين تولوا تدريب أندية أوروبية مع نادى تيرن أوت البلجيكى.