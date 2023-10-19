الكشف عن معلق مباراة الاهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نادي سيمبا التنزاني في إطار منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وستنطلق مباراة الاهلي أمام سيمبا التنزاني غدًا الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية في ربع نهائي البطولة القارية.

وستقام مواجهة الإياب بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي يوم الثلاثاء المقبل 24 من أكتوبر الجاري.

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ومن المقرر أن تذاع مواجهة الاهلي أمام سيمبا التنزاني على قناة أبو ظبي الرياضية HD1 وذلك بتعليق الرياضي عصام عبده.

قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف – مصطفى شوبير – محمد الشناوي.

خط الدفاع : ياسر إبراهيم -خالد عبد الفتاح -رامي ربيعة -علي معلول- محمد عبد المنعم – أكرم توفيق – محمد هاني – كريم الدبيس.

خط الوسط : محمد مجدي أفشة – أحمد عبد القادر – أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – رضا سليم – محمد الضاوي كريستو – أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا – صلاح محسن-بيرسي تاو