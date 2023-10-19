تصريحات قوية من مدرب سيمبا قبل مواجهة الاهلي في دوري السوبر الأفريقي

علق روبرتو أوليفيرا «روبرتينيو»، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني على المواجهة المرتقبة أمام النادي الاهلي في إطار منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وستنطلق مباراة الاهلي أمام منافسه سيمبا التنزاني مساء غدا الجمعة، في افتتاح الدوري الأفريقي وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وقال مدرب سيمبا” نحترم بالطبع النادي الاهلي لأنه فريق كبير ويمتلك خبرة ببطولة دوري الأبطال ولكن فريقي كبير أيضًا وجاهز للمباراة”.

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وأضاف في حديثه” الاهلي يتمتع بالجودة والخبرة وهو الأفضل بالقارة الأفريقية ولكن في تنزانيا الكرة تطورات بشكل أكبر لذلك نحن مستعدين لمدة 90 دقيقة غدًا لضمان حصولنا على نتيجة إيجابية”.

وشدد” لقاء الغد رغم أنه لقاء كبير ولكنه خلال مشواري كلاعب في البرازيل واجهت مباريات مثل هذه، لذا فأنا أستمتع بها وليس لدي أي ضغط”.