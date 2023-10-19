اخبار الرياضه

تصريحات قوية من مدرب سيمبا قبل مواجهة الاهلي في دوري السوبر الأفريقي

0 نشر
0 تبليغ

لويس ميكيسوني - الاهلي ضد سيمبا - دوري أبطال أفريقيا

لويس ميكيسوني - الاهلي ضد سيمبا - دوري أبطال أفريقيا

علق روبرتو أوليفيرا «روبرتينيو»، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني على المواجهة المرتقبة أمام النادي الاهلي في إطار منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وستنطلق مباراة الاهلي أمام منافسه سيمبا التنزاني مساء غدا الجمعة، في افتتاح الدوري الأفريقي وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وقال مدرب سيمبا” نحترم بالطبع النادي الاهلي لأنه فريق كبير ويمتلك خبرة ببطولة دوري الأبطال ولكن فريقي كبير أيضًا وجاهز للمباراة”.

اقرأ أيضًا: يهم الاهلي.. قناة مجانية تعلن الحصول على حقوق بث دوري السوبر الإفريقي

وأضاف في حديثه” الاهلي يتمتع بالجودة والخبرة وهو الأفضل بالقارة الأفريقية ولكن في تنزانيا الكرة تطورات بشكل أكبر لذلك نحن مستعدين لمدة 90 دقيقة غدًا لضمان حصولنا على نتيجة إيجابية”.

وشدد” لقاء الغد رغم أنه لقاء كبير ولكنه خلال مشواري كلاعب في البرازيل واجهت مباريات مثل هذه، لذا فأنا أستمتع بها وليس لدي أي ضغط”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا