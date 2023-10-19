نجم مانشستر سيتي يوضح موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

أوضح الإسباني رودري نجم وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن مستقبله بخصوص مكانية انتقاله إلى الدوري السعودي على خطى رياض محرز وإيمريك لابورت.

وقال رودري في تصريحات لإذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية” سعيد للغاية في مانشستر سيتي وسمعت عن السعودية ولكن الانتقال هناك سيكون أمرًا معقدًا للغاية بالنسبة لي”.

وتابع في حديثه” أولويتي في الفترة الحالية هي الطموح، سواء كان طموحًا رياضيًا أو فرديًا أو جماعيًا، في الوقت الحالي، السعودية ليست هناك (لا توجد بها طموح)”.

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وعن جوارديولا،أجاب” مدرب أثر كثيرًا في مسيرتي وأوصلني إلى مستوى لم أكن أعلم أنني أستطيع الوصول إليه”.

وشدد نجم مانشستر سيتي في حديثه: “عندما تعتاد على التواجد مع جوارديولا، أقول: لماذا لا يفعلون ذلك، أرى أن كل شيء أسهل بكثير، إنه يمنحك أدوات أكثر من الباقي”.