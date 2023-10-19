تعليق ناري من كولر على مواجهة سيمبا وتطوير الكرة الأفريقية

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي على المواجهة المقبلة أمام نادي سيمبا التنزاني في إطار منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وستنطلق مباراة الاهلي أمام سيمبا التنزاني غدًا الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية في إطار منافسات مسابقة الدوري الأفريقي.

وستقام مباراة الاهلي أمام سيمبا على ملعب الأخير بدار السلام بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي، في نسختها الأولى.

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وقال مارسيل كولر في تصريحات صحفية ” نحن سعداء بشدة للتواجد هنا حيث تنتظرها مواجهة صعبة غدًا، حيث إن كل فريق تكون لديه الدوافع مضاعفة أمام الأهلي”.

وتابع” سنكون بكامل القوة والتركيز الذي نتحلى به أمام سيمبا، هذه المسابقة يمكن أن تجعل الكرة الإفريقية تتقدم، وتشجع اللاعبين القادمين من أوروبا للبقاء في إفريقيا”.

وأضاف” نتمنى أن تتطور الكرة الإفريقية في السنوات القليلة المقبلة”.

وفي حال تخطي المارد الأحمر منافسه سيمبا سيواجه الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي في دور نصف النهائي.