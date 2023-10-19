يهم الاهلي.. قناة مجانية تعلن الحصول على حقوق بث دوري السوبر الإفريقي

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الفضائية بصورة رسمية حصولها على بث إذاعة مباريات بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى بمشاركة الاهلي.

ونجح مسؤولي الشبكة الفضائية بالشبكة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التليفزيوني لمباريات الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ووقعت إدارة القطاع على عقدًا يتحصل بموجبه بث به مباريات البطولة التي تم استحداثها من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم” كاف” عبر قنوات بي إن سبورت.

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ومن المقرر أن تفتح منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي بمواجهة تجمع بين الاهلي وسيمبا التنزاني المحدد إقامتها في دار السلام بتنزانيا.

وستقام المواجهة بين سيمبا التنزاني أمام الأهلي في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم كاف، مساء غد الجمعة.

قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف – مصطفى شوبير – محمد الشناوي.

خط الدفاع : ياسر إبراهيم -خالد عبد الفتاح -رامي ربيعة -علي معلول- محمد عبد المنعم – أكرم توفيق – محمد هاني – كريم الدبيس.

خط الوسط : محمد مجدي أفشة – أحمد عبد القادر – أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – رضا سليم – محمد الضاوي كريستو – أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا – صلاح محسن-بيرسي تاو