الشناوي قبل مواجهة سيمبا: هدفنا حصد لقب الدوري الأفريقي

علق محمد الشناوي حارس مرمى وقائد النادي الاهلي، على مواجهة نظيره سيمبا التنزاني غداً الجمعة في الدوري الأفريقي.

ويستهل الاهلي مشواره في بطولة دوري السوبر الأفريقي بمواجهة سيمبا التنزاني في دور ربع النهائي.

وقال محمد الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الاهلي وسيمبا: “الفريق سيكون في كامل تركيزه غداً أمام سيمبا”.

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وتابع: “نعلم أن بطولة الدوري الأفريقي بطولة جديدة، ولكن الفريق يكون هدفه دائماً الفوز بكل بطولة يشارك فيها”.

ويلتقي الاهلي مع سيمبا غداً الجمعة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، في دار السلام بتنزانيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر الجاري في القاهرة.

وتقام مباراة نصف النهائي بين الفائز من مباراة الاهلي وسيمبا، والمتأهل من لقاء صن داونز وبترو أتلتيكو.