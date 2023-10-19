مصدر يكشف سبب استبعاد موديست من رحلة تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، سبب استبعاد الفرنسي أنتوني موديست لاعب الفريق الأحمر من رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا في دوري السوبر الأفريقي.

وقام السويسري مارسيل كولر باستبعاد "موديست" من قائمة الفريق الأحمر، التي توجهت أمس إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا، غدا الجمعة في ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: موديست تعرض للإصابة بنزلة برد قبل المران الأخير، لذلك فضل الجهاز الفني إراحته وعدم ذهابه مع الفريق.

وكان النادي تعاقد مع أنتوني موديست، مطلع الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الألماني.