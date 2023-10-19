أول تعليق من نيمار بعد إصابته بالرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن نادي الهلال السعودي إصابة نيمار بالرباط الصليبي في مباراة البرازيل والأوروجواي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعرض نيمار للإصابة في خسارة المنتخب البرازيلي أمام الأوروجواي يوم الأربعاء بنتيجة 2-0، حيث غادر الملعب باكياً.

ونشر نيمار خطاب يحث فيه أصدقائه وعائلته على الوقوف بجانبه، قائلا: "إنها فترة حزينة للغاية، بل إنها الأسوأ وأعلم أنني قوي، لكن هذه المرة أحتاج إلى عائلتي وأصدقائي أكثر من أي وقت مضى، ليس من السهل التعرض لإصابة مثل هذه، تخيل أن تمر بكل ذلك مرة أخرى بعد أربعة أشهر فقط من التعافي".

وأضاف: "لدي إيمان أكثر من اللازم، وشكرًا لكم على رسائل الدعم والمودة التي ترسلونها".