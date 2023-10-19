"فخور بهؤلاء".. ميدو يوجه رسالة لأعضاء الزمالك قبل ساعات من الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأبيض، قبل ساعات قليلة من الانتخابات.

وتقام انتخابات نادي الزمالك، غدا منذ التاسعة صباحا، بمقر النادي الأبيض بميت عقبة.

وقال "ميدو" في تصريحات ببرنامجه على قناة "المحور": "ساعات قليلة تفصلنا عن الانتخابات، أناشد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، اختاروا الأصلح والأنسب للفترة الحالية".

أضاف نجم الزمالك السابق: "هناك شخصيات افخر بانتمائها لنادي الزمالك، وهو موجودة حاليا في الانتخابات، دون ذكر أسماء، لابد وأن تحصل على الفرصة".

أوضح: "هناك شخصيات آخرى لا تقل أهمية بل وأكثر من الحاليين كنت اتمنى استفادة النادي مهم، وجميعنا نفخر بهم، ولكن لم يتواجدوا في السباق والأهم حاليا يتولى من يصلح".