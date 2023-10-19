"عتابي على مدرب تونس".. شوبير يكشف ما حدث لـ "معلول" قبل الوصول لتنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، الصعوبات التي واجهت التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، عقب الانتهاء من معسكر منتخب بلاده وخوض مباراة مع اليابان، واقترابه من الغياب عن الأحمر أمام سيمبا التنزاني.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "ليا عتاب على الكابتن جلال القادري مدرب منتخب تونس، خاصة وأن الأهلي طالب بانضمام علي معلول في حال عدم مشاركته في الودية الثانية مع منتخب بلاده أمام اليابان ولكن مدرب تونس تمسك به ومع ذلك لم يشارك في مواجهة اليابان الودية".

أضاف "شوبير": "معلول توجه من اليابان إلى تنزانيا في رحلة شاقة جدا، وللأسف فاتته الطائرة ولحق بأخرى، وسوف يصل متأخر اليوم، وفرصة اللحاق بمواجهة الغد صعبة".

أتم تصريحاته: "إذا لم يشارك علي معلول في المباراة، توقعي كولر سوف يلجأ للخبر وهو خالد عبدالفتاح، رغم أنه معجب جدا بكريم الدبيس، ولكن الأجواء الأفريقية صعبة".