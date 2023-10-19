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شاهد تفاعل نجوم الكرة المصرية مع دعم محمد صلاح للقضية الفلسطنية

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القاهرة - سامية سيد - تفاعل نجوم كرة القدم مع تويتة الدولي محمد صلاح نجم لدعم القضية الفلسطينية، بعد أن خرج بتصريحات قال فيها: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وتابع "صلاح" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع وجميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية له ، ويجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية من أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، وأناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".

كيف تفاعل نجوم كرة القدم مع دعم محمد صلاح للقضية الفلسطينية؟

 

 علق أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الإسماعيلي، على فيديو صلاح قائلا: "فخر العرب"، وقام بإعادة نشر الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة.

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كما دعمه المحلل الكروي خالد بيومي، ولاعب منتخب مصر سام مرسي.

 

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فيما تفاعل بطريقة ايجابية مع تويتة صلاح ،  كل من حازم امام عضو اتحاد الكرة ومحمود كهربا لاعب الاهلي وعمر جابر لاعب الزمالك ومؤمن زكريا لاعب الاهلي السابق.

يذكر أن  العديد من الصحف ووسائل الإعلام البريطانية سلطت الضوء على مقطع الفيديو الذي نشره محمد صلاح،  مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أبدى من خلاله تعاطفه مع ضحايا وشهداء العدوان الغاشم على قطاع غزة والذي راح ضحيته الآلاف من الشهداء.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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