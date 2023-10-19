شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا يقود هجوم الأهلي أمام سيمبا التنزاني غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود محمود كهربا لاعب الأهلي هجوم فريقه في مباراته أمام سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

وغاب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي عن السفر رفقة بعثة الأهلي إلى تنزانيا بسبب معاناته من الإصابة بنزلة برد قوية، وهو ما يقرب كهربا من قيادة الهجوم في موقعة الغد.

وبات موقف صلاح محسن مهاجم الأهلي ضئيلا في المشاركة الأساسية بمباراة سيمبا، بعدما عاد مؤخرا للمشاركة في التدريبات بعد الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وعدم جاهزيته الفنية للمشاركة في المباراة من بدايتها.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء غدا الجمعة فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي) بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل فى القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

كان الاهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.