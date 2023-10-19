شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 12ساعة من نشره.. فيديو صلاح لدعم غزة يتخطى 120 مليون مشاهدة عبر X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت مشاهدات فيديو الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لدعم غزة والمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية، بعد 12 ساعة من نشره ، حاجز الـ 120 مليون مشاهدة على منصة "X" تويتر سابقًا.

ووجه محمد صلاح في رسالته بالفيديو يطالب فيها وقف المجازر وتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال صلاح عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي ، "شاهدنا في الأيام السابقة عنفًا شديدًا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، ولا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة المستمر منذ أسابيع ، جميع الأرواح مقدسة، ويجب توفير سبل الحماية لها، ويجب أن تتوقف المجازر التي تقطع أواصر العائلات".

وأضاف محمد صلاح: "يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا.. يمر سكان غزة بأوضاع مزرية وشاهدنا أمس مشاهد مروعة في المستشفى ،ويحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا.. وأناشد جميع قادة العالم التكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".