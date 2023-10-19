شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: سنكون في كامل تركيزنا أمام سيمبا.. وهدف الأهلي حصد اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد محمد الشناوي، قائد الأهلي، أن فريقه سيكون في كامل تركيزه خلال مباراته ضد سيمبا التنزاني غدا الجمعة في افتتاح منافسات فريقه ببطولة الدوري الأفريقي،

قال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سيمبا: "نعلم أن بطولة دوري السوبر الأفريقي بطولة جديدة، هدفنا في الأهلي الفوز في كل بطولة نشارك فيها".

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء غدا الجمعة فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي) بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل فى القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

كان الاهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.