شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: دورى السوبر فرصة لتطوير الكرة الأفريقية وجذب اللاعبين من أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مارسيل كولر المدير الفني للنادي للأهلي، أن مباراة فريقه أمام نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، ستكون صعبة.

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سيمبا التنزاني: "سعداء جدًا بوجودنا في تنزانيا، لدينا مباراة صعبة غدًا أمام سيمبا، و الفريقان لديهما حافز لتحقيق نتيجة إيجابية، ولكن سنكون في كامل تركيزنا أمام سيمبا في مباراة الغد"

أوضح: من الممكن لبطولة الدوري الإفريقي أن تقسهم في تقدم كرة القدم الإفريقية، وتشجع اللاعبين على القدوم من أوروبا والبقاء في أفريقيا، نأمل أن تتطور كرة القدم في القارة السمراء خلال السنوات القليلة المقبلة".

أشار: "تنتظرنا مباراة قوية أمام منافس صعب وكل الفرق تواجه الأهلي بطموحات مختلفة وتركيز شديد".

ويحل الأهلي ضيفًا على حساب نظيره سيمبا التنزاني غدا الجمعة في افتتاحية بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.