شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتضامن مع القضية الفلسطينية بصورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضامن الحساب الرسمي لنادي مودرن فيوتشر، عبر فيس بوك، مع الشعب الفلسطيني بوضع العلم الفلسطيني حول شعار النادي على الصورة الرئيسية للحساب الرسمي للنادي.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق بيراميدز، الأحد المقبل، على ملعب ستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتواجد الثنائي عمر كمال وعلي زعزع، في مران مودرن فيوتشر أمس، بعد عودة الأول من معسكر منتخب مصر الأول، والثاني من معسكر منتخب مصر الأولمبي.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد ٩ نقاط، حصيلة الفوز في أول ثلاثة مواجهات بالمسابقة أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.