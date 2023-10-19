شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يسيطر على مواجهات الإسماعيلي وفاركو تاريخيا قبل مباراة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال مساء الأحد المقبل، مع فريق فاركو على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من من دورى نايل 2023/ 2024.

التعادل يحكم تاريخ المواجهة

وتعد مباراة الأحد، هي الخامسة التي تجمع بين الإسماعيلى وفاركو، حيث جمعت بينهما 4 مباريات سابقة انتهت جميعها بالتعادل ولم يستطع أي فريق الفوز على الآخر خلال هذه المباريات، حيث انتهت ثلاث منها بالتعادل السلبى فيما جاءت الرابعة بالتعادل الإيجابى 1/ 1.

ويسعى إيهاب جلال لفرض المزيد من التركيز على الفريق قبل المواجهة المهمة، والذى طالب فيها اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الفوز بالنقاط الثلاثة والتقدم في جدول ترتيب الدورى، خاصة أن المباراة على ملعب الإسماعيلية ووسط جماهيرهم.

وحرص إيهاب جلال خلال الفترة الماضية على تدريب الفريق بشكل بدنى قوي من أجل تنفيذ خطته بالاستحواذ على الكرة والتحول من الدفاع للهجوم وسرعة نقل الكرة، بالإضافة إلى تدريبات تخصصية من خلال جمل فنية من على الأجناب.

وخاض الإسماعيلى مواجهة واحدة خلال فترة التوقف الدولى الماضية أمام زد وديا ونجح في الفوز باللقاء بهدفين مقابل هدف واطمئن خلالها على مستوى اللاعبين.