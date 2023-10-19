شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: دعم صلاح للقضية الفلسطينية رد قاطع على وطنيته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن فيديو دعم محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف فى ليفربول الإنجليزي للقضية الفلسطينية رد قاطع على وطنيته .
وتضامن صلاح مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".
وأوضح صلاح في كلمة بالفيديو عبر حسابه: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".
وأضاف: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".
وأكمل صلاح: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".
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