شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: دعم صلاح للقضية الفلسطينية رد قاطع على وطنيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن فيديو دعم محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف فى ليفربول الإنجليزي للقضية الفلسطينية رد قاطع على وطنيته .

وقال رضوان فى تصريح لـ" الخليج 365" ، أن محمد صلاح نجم كبير و كل حرف يقوله له تأثير قوى نظرا لجماهيريته و شعبيته الجارفة فى العالم .

وتضامن صلاح مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأوضح صلاح في كلمة بالفيديو عبر حسابه: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأضاف: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".

وأكمل صلاح: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".