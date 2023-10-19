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ياسر رضوان: دعم صلاح للقضية الفلسطينية رد قاطع على وطنيته

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القاهرة - سامية سيد - يرى ياسر رضوان  نجم الأهلى السابق أن فيديو دعم محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف فى الإنجليزي للقضية الفلسطينية رد قاطع  على وطنيته . 

 

وقال رضوان  فى تصريح لـ" الخليج 365" ، أن محمد صلاح نجم كبير و كل حرف يقوله له تأثير قوى نظرا لجماهيريته و شعبيته الجارفة فى العالم .

 

وتضامن صلاح مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

 

وأوضح صلاح في كلمة بالفيديو عبر حسابه: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

 

وأضاف: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".

 

وأكمل صلاح: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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