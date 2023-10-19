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اتحاد اليد يقرر دقيقة حداد.. و ارتداء المنتخبات شارات سوداء للتضامن مع فلسطين

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القاهرة - سامية سيد - قرر إتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين الوقوف دقيقة حداد فى جميع المسابقات المحلية لجميع المراحل السنية و المحترفين تضامنا مع القضية الفلسطينية . 

 

كما قرر الاتحاد ارتداء لاعبو المنتخبات شارة سوداء فى المباريات الودية أو الدولية لحين الأنتهاء من الوضع الراهن ، حيث تم ابلاغ لجنة المسابقات بالوقوف دقيقة حداد و جميع مسئولو المنتخبات لإرتداء الشارة .

 

يستضيف إستاد القاهرة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 و حتى 28 يناير القادم .

 

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تعيين عاصم السعدنى رئيس مسابقات المحترفين مديرا لبطولة  كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل، بينما يرأس محمد الأمين رئيس الاتحاد ، اللجنة العليا المنظمة للبطولة .

 

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا. 

 

ويخوض منتخب فراعنة اليد معسكرا داخليا يبدأ 23 أكتوبر الجارى قبل السفر لألمانيا لخوض معسكر خارجى يتخلله وديتان مع المنتخب الألمانى خلال الفترة من 1 حتى 5 نوفمبر المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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