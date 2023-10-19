شكرا لقرائتكم خبر عن هويلند يتهم لاعبي سان مارينو بتعمد إصابته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قال لاعب مانشستر يونايتد الجديد الدنماركي راسموس هويلند، المنتقل من أتالانتا في الصيف مقابل 72 مليون استرليني، إن لاعبي منتخب سان مارينو تعمدوا إصابته أثناء مباراة الفوز عليهم 2-1 ضمن تصفيات يورو 2024.

وافتتح هويلند التسجيل للدنمارك لتبقى في صدارة المجموعة السابعة مع سلوفينيا لكن هويلند انتقد لاعبي الخصم في المقابلة بعد المباراة وقال:«شعرت أنهم استهدفوني كما رأيتم في نهاية المباراة. أنا أعرف الإيطالية وسمعتهم يقولون إن لديهم فكرة بسحقي».

وكتب هويلند بعد المباراة على حسابه في إنستجرام: «نفعل الكثير كل يوم لنقدم أفضل نسخة من أنفسنا ونحافظ على لياقتنا للعب الكثير من المباريات. تصرف لاعبي سان مارينو ومحاولتهم إصابتي لم يكن مقبولاً».

ورد مدافع سان مارينو المخضرم روبرتو دي مايو (41 عاماً) عبر حسابه في إنستجرام: «سمعت اليوم أن مستر الـ80 مليون استرليني يشكو من استقبال مدافعينا له، حسناً عزيزي في مباريات كرة القدم اليوم التي اختفت منها المواجهة البدنية يمكن لك أن تسخر منا، خصومك الأقل، بحركات قبيحة ومتكررة أو استغلال كل فرصة لإظهار تعرضك لعرقلة خطيرة كي تحصل على ركلة جزاء ومراجعة من فار. كنت أود رؤيتك قبل 15 عاماً عندما كان الرجال الحقيقيون يلعبون كرة القدم».

واعترف أليساندرو توسي مدافع سان مارينو الآخر بانزعاج اللاعبين من احتفالية هويلند والتي أشار فيها بحركة «اخرس» وأضاف: «لم نستهدفه لكن اللاعبين أخبروه أن تصرفه ليس مناسباً، ما فعله لم يكن ضرورياً. إنه مهاجم قوي جداً لكنه ليس منصفاً على الإطلاق. لم أخسر احترامي له كلياً لكننا كنا نتوقع منه تصرفاً أفضل. احتفاليته لم تكن مقبولة. هويلند يلعب في الدوري الممتاز وضد مدافعين أكثر مهارة منا وأقوى بدنياً لذا من المفترض أن يكون معتاداً على هذه العرقلات».

سيمون كياير مدافع الدنمارك دافع عن هويلند وقال إن بعض العرقلات كانت مثل كسر ظهر نيمار في مونديال 2014 وأضاف: «ما قالوه لراسموس لم يكن لطيفاً، تعمدوا إيذاءه».

ويعاني هويلند من مشكلة في الظهر بسبب الضغط وهي واردة لمن يحمل أثقالاً كبيرة في التمرينات أثناء فترة النمو لذلك يحتاج هذا النوع من الإصابات إلى مزيد من الحذر.