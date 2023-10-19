الامارات | مركز كواترو يطلق دوري "بوكاري سوت" للأكاديميات الخاصة بكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز كواترو الرياضي في عجمان عن تنظيم النسخة الأولى من بطولة دوري بوكاري سوت في ملاعبه خلال الفترة في 28 أكتوبر الجاري بمشاركة فرق الفئة العمرية 14 سنة وهم مواليد 2010 -2011، والفئة 12 سنة مواليد 2012- 2013، وتتضمن كل فئة عمرية 3 مجموعات وكل مجموعة تتألف من 4 فرق وبالتالي يصبح مجموع كل الفرق المشاركة في البطولة 24 فريقا بواقع 12 فريق لفئة 14 سنة و12 فريق لفئة 12 سنة ويسمح بمشاركة جميع الفرق من مختلف الاكاديميات في الدولة

وتم الإعلان تفاصيل البطولة الاستثنائية في مؤتمر صحافي ترأسه مدير مركز كواترو الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبدالعزيز عبدالله بحضور ممثل شركة بوكاري سوت محمود بسيوني مع عدد من ممثلي الفرق التي ستشارك في البطولة وممثلي وسائل الاعلام المحلية ومدير البطولة سالم خلفان.

وقال عبدالعزيز عبدالله: "إن الهدف الرئيس من البطولة هو منح اللاعبين الذين لايحصلون على فرصة اللعب التنافسي وممارسة كرة القدم والرياضة بصفة عامة وسط أجواء صحية وتنظيمية مميزة لاوخلو من صبغة المباريات الرسمية في هذه البطولة الودية ومن ضمن اهداف البطولة بناء جسور التعاون والمحبة والتعارف بين مختلف الفرق واللاعبين خلال هذه الفترة الشتوية الفرصة الكافية لممارسة النشاط الرياضي مع المحافظة على منحهم حقوقهم في الوقت الكافي أيضا للتحصيل الاكاديمي".

من جهته، قال محمود بسيوني: "إن هدفنا توعية النشء والشباب بتعويض السوائل عبر تناول مشروب بوكاري سوت الذي يصلح للصغار والكبار بدرجة واحدة"، مضيفاً: "كان أمامنا اكثر من خيار وعرض لتنظيم البطولة مع جهات أخرى ولكن كفاءة وعراقة مركز كواترو الرياضي حفزتنا لاختيار مركز كواترو الرياضي في عجمان وأيضا مايتمتع به المركزز ومنشاته ومرافقه الحيوية من كفاءة وجودة كل هذه العوامل مجتمعة دفعتنا لتوقيع اتفاقية تنظيم هذه البطولة للشريحة العمرية المهمة التي استهدفناها للمشاركة في هذه البطولة".