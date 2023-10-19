الامارات | مدرب مان يونايتد يعرض نجمه للبيع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية اليوم أن مدرب مان يونايتد، الهولندي تن هاغ قرر وضع نجمه الانجليزي الشاب سانشو للبيع في الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب نزاع بينهما زاد سوءا في الفترة الاخيرة. ومنذ ما يزيد على شهر، لا يتدرب سانشو مع الفريق الاول، على إثر قرار من تن هاغ بإبعاد اللاعب بعد أن وصفه في تصريح علني بـ"الكاذب"، وذلك على إثر نفيه أن يكون سببا في عدم الاستماع إلى مدربه وعدم التزامه بالتدريبات.

ورفض سانشو مرارا التراجع عن نعته مدربه بالكاذب، وقال إنه لم يقل سوى الحقيقة، وأنه يؤدي تدريباته كما هو مطلوب منه. وعلى إثر ذلك قرر تن هاغ وضع سانشو على قائمة أول المغادرين في الانتقالات الشتوية المقبلة، بانتظار عرض مناسب، وقد لا يأتي كما يريد النادي، خاصة وأنه كان قد اشتراه بـ 80 مليون يورو من نادي بروسيا دورتموند الألماني، ولم يحظ بمسيرة مميزة مع "الشياطين الحمر".