بشير عبد الصمد.. وفاة أسطورة الإسماعيلي عن عمر 57 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - توفي اليوم الخميس، بشير عبد الصمد نجم النادي الإسماعيلي السابق عن عمر يناهز ٥٧ عاماً، والذي كان أحد أيقونات الدراويش خلال جيل التسعينات فى القرن الماضي، الذي استطاع تحقيق الإنجازات مع القلعة الصفراء.

وكان بشير عبد الصمد نجم الإسماعيلي السابق ولاعب المنتخب الوطني أحد اللاعبين الذين شهد لهم الجميع بالاحترام، وكان صاحب بصمة كبيرة مع الدراويش فى المسابقات المحلية.

وسجل بشير عبد الصمد من قبل واحدا من أفضل الأهداف فى تاريخ الدوري المصري الممتاز أمام الترسانة موسم 1993-1994.

وكان بشير عبدالصمد ولد ٢٠ اغسطس عام ١٩٦٦ ميلاديا في مركز طوخ .