فيوتشر يُعلن الحداد علي أرواح شهداء فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي مودرن فيوتشر حالة الحداد على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وأكد مجلس إدارة النادي على رفضه القاطع لما يحدث من عدوان غاشم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر على تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأرضه المسلوبة، ورحم الله شهداء الشعب الفلسطيني.

في سياق متصل يستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق بيراميدز، الأحد المقبل، على ملعب ستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتواجد الثنائي عمر كمال وعلي زعزع، في مران مودرن فيوتشر اليوم، بعد عودة الأول من معسكر منتخب مصر الأول، والثاني من معسكر منتخب مصر الأولمبي.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد ٩ نقاط، حصيلة الفوز في أول ثلاثة مواجهات بالمسابقة أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.