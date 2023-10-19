شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعلن استمرار حسام المندوه فى انتخابات نادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية ، خطابا الي اللجنة الثلاثية المكلفة لادارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني ، تفيد فيه استمرار حسام المندوه المرشح علي منصب أمين الصندوق ، في انتخابات القلعة البيضاء المزمع اقامتها غدا الجمعة .

وتضمن خطاب اللجنة الأولمبية المصرية ، أنه في ضوء اختصاصها المحدد لها بالدستور المصري وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، والمواثيق والمعاير الدولية ، لازالت عند موقفها مما سبق أن اعتمدته من الأسماء الواردة بالقائمة النهائية للمرشحين بانتخابات نادي الزمالك ، والتي تضمنت أسم حسام المندوه وأنه من ضمن المرشحين علي مقعد أمين صندوق

وجاء خطاب اللجنة الأولمبية كالتالي ..



اللجنة الاولمبية

وتنطلق انتخابات مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك، غدا الجمعة، وتنهي اللجنة الثلاثية برئاسة عماد البناني الاستعدادات النهائية لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية.

وحرص عماد البناني رئيس اللجنة المؤقتة على إقامة حالة من الانضباط وذلك للحفاظ على سلامة الأعضاء من الزحام والتدافع.

وشدد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادى الزمالك على رجال الأمن المكلفين بتأمين العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط، حفاظاً على الاستقرار وخروج الانتخابات في أحسن صورة.

وأعلنت اللجنة الثلاثية ضوابط إقامة الانتخابات والتي ستكون عبر دخول الأعضاء من جميع بوابات النادي وعددها سبعة استعداد لانتخاب مجلس جديد.

وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة سيكون من ثلاث بوابات من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك غلق مقر النادي اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب تجهيز النادي لإقامة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري.

وأعلن مسئولو اللجنة الثلاثية بالنادي من يحق له التصويت في العمومية والانتخابات، وكذلك آليات الحضور وموعد فتح وغلق باب التسجيل، وغيرها من الأمور التي تتعلق بإجراءات الجمعية العمومية

وتبدأ عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

وكشف مسئولو الزمالك عن من يحق له التصويت في عمومية النادي، وهم الأعضاء ممن مر على عضويتهم العاملة عام على الأقل، بالإضافة إلى أنه يتعين حضور العضو شخصيا للعمومية، ولا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت.

ويتنافس في انتخابات الزمالك 5 مرشحين على مقعد الرئيس، و3 علي مقعد النائب و6 على مقعد أمين الصندوق، فيما ينافس 39 على عضويات فوق السن و 14 على عضوية تحت السن.