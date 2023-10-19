شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بشير عبد الصمد نجم الإسماعيلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل بشير عبد الصمد نجم الإسماعيلى السابق، و أحد نجوم جيل التسعينات داخل قلعة الدراويش والذى سجل العديد من الأهدا التي لا تنسى بالقميص الأصفر.



بشير عبد الصمد

وسجل الراحل بشير عبد الصمد 53 هدفا مع الإسماعيلى في كل البطولات، منها 44 هدفا في الدورى المصرى، و7 أهداف في كأس مصر، وهدفين في البطولة العربية.

بشير عبد الصمد (57 عاما) حصل مع الإسماعيلى على بطولة الدورى العام موسم 90/ 91 وكأس مصر 96/ 97، وحصد لقب هداف الدورى العالم موسم 93/ 94 برصيد 15 هدفا، كما أنه أكثر لاعبى الدراويش تسجيلا في شباك الاتحاد السكندر برصيد 9 أهداف.