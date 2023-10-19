أحمد بلال: دعم صلاح للقضية الفلسطينية معبر عن الإنسانية

وقال بلال فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" : صلاح لديه جانب إنسانى، وواجبه كعربى الدفاع عم حقوق اخوانه فى الوطن العربى، لذلك أبدى استياؤه لما يحدث فى فلسطين، كإنسان عربى وليس كسياسيا، فهو لاعب كرة.

واختتم نجم الأهلى السابق أن صلاح له كل التقدير للمشاركة برأيه فى القضية، فهو لم يتحدث كمسؤول أو سياسي إنما تحدث من واجب الانسانية.

وتضامن النجم الدولى محمد صلاح مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأوضح صلاح في كلمة بالفيديو عبر حسابه: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وواصل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى.

وأكد صلاح: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".