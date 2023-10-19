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أبو مسلم: فيديو صلاح لدعم فلسطين متوازن و له تأثير كبير

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو مسلم لاعب الأهلى و المنتخب السابق أن الفيديو الذى نشره محمد صلاح لاعب الفراعنة و المحترف فى لدعم القضية الفلسطينية،  متوازن لأقصى درجة.

وقال أبو مسلم فى تصريحات لليوم السابع أن محمد صلاح لاعب كبير ، وبالتأكيد له تأثيركبير على العالم من نجم بحجم وقيمة صلاح .

وتضامن النجم الدولى محمد صلاح مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

 

وأوضح صلاح في كلمة بالفيديو عبر حسابه: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

 

وواصل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى.

 

وأكد صلاح: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".

 

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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