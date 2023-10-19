شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يغيب عن مباراة سيمبا ويعود للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود التونسي علي معلول لاعب الأهلي من أبو ظبي إلى القاهرة ولن يتوجه إلى تنزانيا للحاق ببعثة الفريق الأحمر التي ستخوض مباراة سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

وتخلف معلول عن اللحاق بموعد الطائرة المتجهة من أبو ظبي إلى العاصمة التنزانية دار السلام، ومع عدم وجود رحلات طيران أخرى حتى موعد مباراة سيمبا فإنه أصبح من الصعب سفر اللاعب وتقرر عودته إلى القاهرة، على أن ينتظم في تدريبات فريقه بعد العودة من تنزانيا.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير أن التونسى على معلول لاعب الأهلى تأخر وصوله إلى تنزانيا فى الموعد المقرر، بعدما كان مقررا أن يسافر من العاصمة اليابانية طوكيو إلى مدينة أبو ظبى الإماراتية، لإجراء ترانزيت منها فى رحلة سفره إلى تنزانيا.

وأوضح شوبير، في تصريحات لبرنامج الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت"، أن على معلول سيتأخر عن الوصول، وبات قرار مشاركته فى مباراة سيمبا غدا محل شك، ويبحث الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر عن بدائل لمعلول.

وأكد أن كولر يفاضل بين الثنائي خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس للمشاركة أساسيا بدلا من معلول، ففي الوقت الذي يفكر في لاعب خبرة مثل عبد الفتاح، ولكن هناك ميل للدفع بالدبيس، لاسيما أنه ينال ثقة المدير الفني ويرى أنه لاعب مميز.

ووجه شوبير اللوم إلى جلال قادري المدير الفني لـ منتخب تونس، بسبب رفض التخلي عن معلول بعد مباراة منتخب نسور قرطاج ضد كوريا الجنوبية، بعدما تواصل معه مسئوليه النادي الأهلي، بداعي أنه لو لم يكن بحاجة عليه فليتركه للأهلي، وهو ما رفضه مدرب تونس، وفي النهاية لم يشارك اللاعب في مباراة منتخب بلاده الودية أمام اليابان.