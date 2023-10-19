شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى الزمالك يخوضون تدريبات منفردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض رباعى الزمالك عبدالله جمعة وسامسون أكينيولا ومحمد حسام "بيسو" وكريم عبد الحق ، تدريبات منفردة على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري .

وأدى الرباعي تدريبات خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، خلال خوض باقي الفريق للتقسيمة الفنية، وشارك الرباعي في الفقرات الأولى من التدريبات، ثم خضعوا لفقرات إضافية قبل المشاركة في الجزء الأخير من التقسيمة.