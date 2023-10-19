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رباعى الزمالك يخوضون تدريبات منفردة

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القاهرة - سامية سيد - خاض رباعى  الزمالك عبدالله جمعة وسامسون أكينيولا ومحمد حسام "بيسو" وكريم عبد الحق ، تدريبات منفردة على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري .

 

وأدى الرباعي تدريبات خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، خلال خوض باقي الفريق للتقسيمة الفنية، وشارك الرباعي في الفقرات الأولى من التدريبات، ثم خضعوا لفقرات إضافية قبل المشاركة في الجزء الأخير من التقسيمة. 

 

وأدى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء مران الفريق، اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري ،وحرص الجزيري على خوض تدريبات خاصة بالتسديدات على مرمى عبد الرحمن نفاد حارس الفريق الشاب.

 

وشهد المران مشاركة حسام عبد المجيد ومحمد طارق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب الترسانة بشكل طبيعي استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .

 

وكان حسام عبد المجيد ومحمد طارق خاضا تدريبات منفردة أمس بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي عقب خوض وديتي الأردن وأوزباكستان.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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