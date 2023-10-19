شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى الزمالك يخوضون تدريبات منفردة والان مع تفاصيل الخبر
وأدى الرباعي تدريبات خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، خلال خوض باقي الفريق للتقسيمة الفنية، وشارك الرباعي في الفقرات الأولى من التدريبات، ثم خضعوا لفقرات إضافية قبل المشاركة في الجزء الأخير من التقسيمة.
وشهد المران مشاركة حسام عبد المجيد ومحمد طارق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب الترسانة بشكل طبيعي استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .
وكان حسام عبد المجيد ومحمد طارق خاضا تدريبات منفردة أمس بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي عقب خوض وديتي الأردن وأوزباكستان.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز