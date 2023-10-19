شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن سامح يشارك فى بطولة كأس العالم للسباحة بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك غدا الجمعة ، عبدالرحمن سامح لاعب المنتخب الوطني للسباحة بإضافة إلى 3 سباحين صغار في السن، وهم: عبد الله نصر، لوجين عبد الله وسارة السمان، وذلك في إطار عملية الإحلال والتجديد للمنتخب في بطولة كأس العالم للسباحة والمؤهلة إلي بطولة العالم في قطر والتي تستمر لمدة 3 أيام .

وحقق عبد الرحمن سامح لاعب منتخب مصر للسباحة إنجازا تاريخيا بعدما توج بذهبية سباق 50 متر فراشة ببطولة كأس العالم التي أقيمت في اليونان.

وكان الاتحاد الدولي للسباحة قد قام بحذف صور عبد الرحمن سامح بطل السباحة، من مواقع الاتحاد الرسمية، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في كأس العالم للسباحة في اليونان، وذلك بسبب دعمه لفلسطين.

وقال عبد الرحمن سامح، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية ، إنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمه للشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له من دولة الاحتلال في مدينة غزة، وذلك عقب إنجازه التاريخي بعدما توج بذهبية سباق 50 متر فراشة ببطولة كاس العالم المقامة في اليونان .

وأضاف عبد الرحمن سامح في تصريحات لموقع "SOS" الخاص بالسباحة : " لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز بكل صراحة فلقد مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية".

وتابع : "لقد تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، بل أنهم يقلقون كثيرا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولًا، خوفا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي". وأتم: "أنا بصراحة لا أعرف إذا كان ينبغي علىّ أن أحتفل بهذا أم لا، بسبب أن أخوتي يُقتلون في فلسطين الآن".