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أوجى مايو :نحترم الأهلى لكن سلة الزمالك أقوى هذا العام

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القاهرة - سامية سيد - كشف أو جى مايو لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك أن لديه طموحات مع الفريق، خاصة أن اول مباراة بالموسم ستكون على لقب كأس السوبر، والمقرر لها غدا امام الأهلى ، مضيفا أن الأهلى حصد البطولات وكل شيء الموسم الماضى .

وقال مايو فى تصريحات للموقع الرسمى لاتحاد السلة أنه يحترم الأهلى فهو يلعب بصورة جماعية ويضم لاعبين مميزين،  وفازوا بالعديد من البطولات ، لذلك علينا أن نلعب بصورة جماعية في الدفاع أو الهجوم، والقيام بأفضل شيء ممكن لنا جميعا.

وأضاف مايو أن الزمالك هذا العام أقوى من العام الماضى في ظل وجود مجموعة من اللاعبين صغار السن وكذلك عودة اللاعبين ، فنتمنى تحقيق أمنيات الجماهير .

ووجه أوجى مايو رسالة لجماهير الزمالك أنه يحبهم ويشاركهم الشعور قائلا:" ننتظر رؤيتكم في البحرين و نتمنى عودة اللقب مرة أخرى

  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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