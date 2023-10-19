شكرا لقرائتكم خبر عن أوجى مايو :نحترم الأهلى لكن سلة الزمالك أقوى هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أو جى مايو لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك أن لديه طموحات مع الفريق، خاصة أن اول مباراة بالموسم ستكون على لقب كأس السوبر، والمقرر لها غدا امام الأهلى ، مضيفا أن الأهلى حصد البطولات وكل شيء الموسم الماضى .

وقال مايو فى تصريحات للموقع الرسمى لاتحاد السلة أنه يحترم الأهلى فهو يلعب بصورة جماعية ويضم لاعبين مميزين، وفازوا بالعديد من البطولات ، لذلك علينا أن نلعب بصورة جماعية في الدفاع أو الهجوم، والقيام بأفضل شيء ممكن لنا جميعا.

وأضاف مايو أن الزمالك هذا العام أقوى من العام الماضى في ظل وجود مجموعة من اللاعبين صغار السن وكذلك عودة اللاعبين ، فنتمنى تحقيق أمنيات الجماهير .

ووجه أوجى مايو رسالة لجماهير الزمالك أنه يحبهم ويشاركهم الشعور قائلا:" ننتظر رؤيتكم في البحرين و نتمنى عودة اللقب مرة أخرى