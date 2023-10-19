شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرتدي الطقم الأسود بالكامل أمام سيمبا غدا تضامنا مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر أن يرتدي فريق الأهلي الطاقم الأسود بالكامل في مباراته ضد سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

ويرتدي الأهلي الفانلة السوداء والشورت الأسود والجوارب السوداء تضامنا مع فلسطين الأهلي بعد الأحداث التي شهدتها في الأيام وتعرضها للقصف الوحشي من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وطلب الأهلي ارتداء شارات سوداء في مباراة سيمبا بالدوري الإفريقي تضامنا مع الشقاء في فلسطين.

كما خاطب مسئولو النادي الأهلي وزارة الصحة وبنك الدم من أجل التبرع بالدم للجماهير قبل مباراة العودة ضد سيمبا يوم الثلاثاء المقبل.

من ناحية اخرى يعود التونسي علي معلول لاعب الأهلي من أبو ظبي إلى القاهرة ولن يتوجه إلى تنزانيا للحاق ببعثة الفريق الأحمر التي ستخوض مباراة سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

وتخلف معلول عن اللحاق بموعد الطائرة المتجهة من أبو ظبي إلى العاصمة التنزانية دار السلام، ومع عدم وجود رحلات طيران أخرى حتى موعد مباراة سيمبا فإنه أصبح من الصعب سفر اللاعب وتقرر عودته إلى القاهرة، على أن ينتظم في تدريبات فريقه بعد العودة من تنزانيا.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير أن التونسى على معلول لاعب الأهلى تأخر وصوله إلى تنزانيا فى الموعد المقرر، بعدما كان مقررا أن يسافر من العاصمة اليابانية طوكيو إلى مدينة أبو ظبى الإماراتية، لإجراء ترانزيت منها فى رحلة سفره إلى تنزانيا.

وأوضح شوبير، في تصريحات لبرنامج الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت"، أن على معلول سيتأخر عن الوصول، وبات قرار مشاركته فى مباراة سيمبا غدا محل شك، ويبحث الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر عن بدائل لمعلول.