شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتعاقد الهلال مع بديل لنجمه نيمار؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

لم يبن نادي الهلال السعودي حتى الآن موقفه بعد إصابة نجمه البرازيلي نيمار المقرر غيابه حتى نهاية الموسم الحالي ،وأكتفى "الزعيم" بتأكيد إصابة اللاعب اثناء مشاركة منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية بقطع في الرباط الصليبي للركبة وحاجته إلى تدخل جراحي، ما يعني الغياب لأكثر من 6 أشهر.

وتجيز اللوائح المحدثة في الاتحاد السعودي التعاقد مع لاعب بديل خلال الفترة الحالية بشرط أن يكون حراً وعدم ارتباطه بأي ناد آخر.

وأوضح مختصون قانونيون أن بإمكان الهلال جلب بديل نيمار إذا رغب النادي في ظل اللوائح المعدلة أو الانتظار حتى فتح نافذة يناير الشتوية.

وفتح الاتحاد السعودي للأندية بداية من الموسم الحالي التعاقد مع أي عدد من الأجانب شريطة اعتماد 8 لاعبين في القيد العام للموسم، بينما يدرس رفع العدد إلى 9 أجانب بداية من الموسم القادم.