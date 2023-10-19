حدادا على شهداء فلسطين.. الأهلي يرتدي الأسود أمام سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، ارتداء الفريق الأحمر، الزي الأسود كاملا في مواجهة سيمبا التنزاني غدا ببطولة دوري السوبر الأفريقي.

علم موقع "الخليج 365"، أن مجلس إدارة الأهلي اتخذ قرار ارتداء الفريق الزي الأسود كاملا شورت وتيشرت وجوارب، حدادا شهداء فلسطين، وتضامنا مع القضية.

ويلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وكان النادي الأهلي، قرر تعليق جميع الأنشطة سواء داخل النادي أو القناة التلفزيونية، حدادا على ما يحدث في فلسطين خلال الفترة الحالية.