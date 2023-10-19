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ليفربول ينافس أرسنال وتشيلسي على ضم نجم الدوري الإيطالي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انضم إلى وأرسنال في السباق على ضم فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي، حيث أرسل يورجن كلوب بعض الكشافة لمشاهدته مع المنتخب. بحسب صحيفة "صن سبورت"

وأكدت الصحيفة أن هناك كشافة من ليفربول كانوا يشاهدون نجم نابولي أثناء مشاركته مع منتخب نيجيريا ضد وموزمبيق في فترة التوقف الدولي.

وجاء كل ذلك، بعد توتر علاقة المهاجم مع النادي الإيطالي في الأشهر القليلة الماضية.

بجانب شعوره بالسوء تجاه سخرية النادي منه على وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من حالة التوتر وعدم التأكد من مستقبله مع نابولي.

وشارك فيكتور أوسيمين مع نابولي في 10 مباريات منذ بداية الموسم، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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