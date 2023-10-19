ليفربول ينافس أرسنال وتشيلسي على ضم نجم الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انضم ليفربول إلى تشيلسي وأرسنال في السباق على ضم فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي، حيث أرسل يورجن كلوب بعض الكشافة لمشاهدته مع المنتخب. بحسب صحيفة "صن سبورت"

وأكدت الصحيفة أن هناك كشافة من ليفربول كانوا يشاهدون نجم نابولي أثناء مشاركته مع منتخب نيجيريا ضد السعودية وموزمبيق في فترة التوقف الدولي.

وجاء كل ذلك، بعد توتر علاقة المهاجم مع النادي الإيطالي في الأشهر القليلة الماضية.

بجانب شعوره بالسوء تجاه سخرية النادي منه على وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من حالة التوتر وعدم التأكد من مستقبله مع نابولي.

وشارك فيكتور أوسيمين مع نابولي في 10 مباريات منذ بداية الموسم، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.