بيج رامي ينهار من البكاء بسبب فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

ساند بطل مستر أولمبيا بيج رامي، الشعب الفلسطيني عقب أحداث العنف التي تعرضوا لها الأيام الماضية، مؤكدا قلة حيلته وشعوره بالقهر.

وقال بيج رامي في "لايف" مع أحد أصدقائه عبر "إنستجرام": "اللي فاكر انه بعيد عن الحرب فهو جاهل، سيحين الدوري علينا وعلى أولادنا".

وأضاف: "لا أستطيع النوم بسبب التفكير في أحداث فلسطين، ونحن غير قادرين إلا على الدعاء الآن والوضع في فلسطين صعب".

وتابع رامي: "الوضع في فلسطين صعب، وبسبب ضعفي وقلة حيلتي حاسس اني جزء من الخيانة، وقولت يارب كنت خلقتني في دولة بعيدة عنهم عشان محسش بهذا الإحساس الصعب".

واختتم: "أنا ببكي من القهر، وربنا يكفينا جميعا شعور القهر والإحساس باليأس، وكان الله في عون الشعب الفلسطيني".