اليونايتد يريد التخلص من سانشو في يناير وبرشلونة يراقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يستعد نادي مانشستر يونايتد لبيع جادون سانشو في فترة الانتقالات الشتوية لشهر يناير. بحسب صحيفة "ذا صن"

تم استبعاد الجناح الإنجليزي من تشكيلة الفريق الأول لليونايتد خلال الأسابيع الستة الماضية بعد خلافه مع المدير الفني إريك تين هاج.

وقال المدرب الهولندي بعد هزيمة مانشستر يونايتد 3-1 أمام أرسنال الشهر الماضي، أن سانشو تم استبعاده من الفريق بسبب أدائه السيء في التدريبات.

وبعد ساعات، رد سانشو على وسائل التواصل الاجتماعي مدعيا أنه أصبح "كبش فداء"، وبعد ذلك استبعده المدرب الهولندي تين هاج من الفريق ولم يشارك منذ ذلك الحين.

نتيجة لذلك، يريد مانشستر يونايتد التخلص من اللاعب الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير.

وقالت الصحيفة أن اليونايتد يريد بيع اللاعب مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، حيث أكدت بعض التقارير ظهور بروسيا دورتموند في الصورة من أجل استعادة اللاعب مرة أخرى.

بجانب برشلونة الذي يرغب في التعاقد من سانشو، هنا بعض الأندية السعودية التي تريد ذلك أيضا.

وشارك سانشو مع اليونايتد في 82 مباراة منذ انضمامه في موسم 2021/22، سجل خلالهم 12 هدفا وقدم ست تمريرات حاسمة.