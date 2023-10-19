كولر: توقيت مباراة سيمبا غير مثالي.. والجميع يلعب بقوة ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على مواجهة الأحمر أمام سيمبا التنزاني المقرر لها غدا في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

قال "كولر" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعيد للغاية بالتواجد هنا، لدينا مباراة هامة وصعبة غدًا خاصة وأننا نعلم أن جميع الفرق تلعب بقوة مع الأهلي".

أضاف "كولر": "توقيت هذه المباراة ليس مثاليا أن تأتي مباشرة بعد فترة التوقف الدولي ولديك 11 لاعبا في المنتخب الوطني أمر صعب لكن لاعبو الأهلي لديهم الخبرة ويعرفون كيفية التعامل مع الضغوط والمباريات الكبيرة".

أوضح: "هدف الأهلي هو بذل قصارى جهده للفوز بكل بطولة نشارك فيها، ودوري السوبر الأفريقي بإمكانه تطوير الكرة الإفريقية".