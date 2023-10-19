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خوان لابورتا يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة مع ميسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

كشف خوان لابورتا رئيس نادي ، حقيقة مفاوضات النادي الإسباني مع ليونيل من أجل ضمه على سبيل الإعارة

وفي تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، قال لابورتا: "ضم ميسي على سبيل الإعارة؟، عرضنا على ليو العودة في بداية الموسم فقط، لكن الآن لم نجري أي محادثات معه أو مع نادي إنتر ميامي".

وأضاف خوان لابورتا رئيس برشلونة "ميسي أخبرنا بقراره قبل بداية الموسم ولذلك احترمناه".

جدير بالذكر، انضم ميسي إلى نادي إنتر ميامي في بداية الموسم الجاري، قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

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