شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يعلن الحداد على شهداء الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي مودرن فيوتشر بيانا رسمياً يعلن من خلاله الحداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني وجاء بيان فيوتشر كالتالي:

أعلن نادي مودرن فيوتشر حالة الحداد على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وأكد مجلس إدارة النادي على رفضه القاطع لما يحدث من عدوان غاشم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر على تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأرضه المسلوبة، ورحم الله شهداء الشعب الفلسطيني.

وتضامن الحساب الرسمي لنادي مودرن فيوتشر، عبر فيس بوك، مع الشعب الفلسطيني بوضع العلم الفلسطيني حول شعار النادي على الصورة الرئيسية للحساب الرسمي للنادي.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق بيراميدز، الأحد المقبل، على ملعب ستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد ٩ نقاط، حصيلة الفوز في أول ثلاثة مواجهات بالمسابقة أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.