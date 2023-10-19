شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: ندعم أى قرار للرئيس السيسى فى أزمة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق الطلائع عن دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في أي قرار يخص القضية الفلسطينية ودعمها.

وقال بسيونى في تصريحات خاصة لليوم السابع :"كامل الدعم والثقة المطلقة في الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل ما يخص أزمة فلسطين و شعبها و الأمن عامة".

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 479 لسنة 2023 إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود ١٩٦٧، وعاصمتها "القدس الشرقية"؛ واتفق فى الرؤى مع المستشار الألمانى، على أهمية العمل بشكل مكثف، على استئناف عملية السلام، عقب احتواء التصعيد الراهن، وإيجاد آفاق لتسوية القضية الفلسطينية.

وأعرب الرئيس السيسى عن قلق مصر البالغ، من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، مشددًا على ضرورة السماح، بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.

كما أكد الرئيس السيسى مجددًا استمرار مصر فى استقبال المساعدات الإنسانية، والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة، عن طريق معبر رفح البرى، لدى سماح الأوضاع بذلك أخذا فى الاعتبار، أن مصر لم تقم بإغلاقه منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات على الأرض، وتكرار القصف الإسرائيلى للجانب الفلسطينى من المعبر.. حال دون عمله.

وشدد الرئيس السيسى على رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات، لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب دول المنطقة، مؤكدًا فى هذا الصدد، أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه، ونضال الشعب الفلسطينى.