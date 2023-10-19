كل ما تريد معرفته عن انتخابات الزمالك غدا

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القاهرة - سامية سيد - تقام العملية الانتخابة بنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي، غدا الجمعة، حيث تنهي اللجنة الثلاثية برئاسة عماد البناني الاستعدادات النهائية لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية.

ما هي الترتيبات الخاصة بالانتخابات؟

حرص عماد البناني رئيس اللجنة المؤقتة على إقامة حالة من الانضباط وذلك للحفاظ على سلامة الأعضاء من الزحام والتدافع.

وشدد عماد «البنانى» رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادى الزمالك على رجال الأمن المكلفين بتأمين العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط، حفاظاً على الاستقرار وخروج الانتخابات في أحسن صورة.

ما هي ضوابط العملية الانتخابية؟

أعلنت اللجنة الثلاثية ضوابط إقامة الانتخابات والتي ستكون عبر دخول الأعضاء من جميع بوابات النادي وعددها سبعة استعداد لانتخاب مجلس جديد.

كيفية دخول الأعضاء للتصويت في الانتخابات؟

وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة سيكون من ثلاث بوابات من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.

موعد غلق باب التصويت؟

قررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك غلق مقر النادي اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب تجهيز النادي لإقامة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري.

وأعلن مسئولو اللجنة الثلاثية بالنادي من يحق له التصويت في العمومية والانتخابات، وكذلك آليات الحضور وموعد فتح وغلق باب التسجيل، وغيرها من الأمور التي تتعلق بإجراءات الجمعية العمومية.

موعد فتح باب التسجيل بالكشوف لاكتمال النصاب القانون؟

وتبدأ عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

وكشف مسئولو الزمالك عن من يحق له التصويت في عمومية النادي، وهم الأعضاء ممن مر على عضويتهم العاملة عام على الأقل، بالإضافة إلى أنه يتعين حضور العضو شخصيا للعمومية، ولا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت.

من هم المرشحون في انتخابات الزمالك؟

يتنافس في انتخابات الزمالك 5 مرشحين على مقعد الرئيس، و3 علي مقعد النائب و6 على مقعد أمين الصندوق، فيما ينافس 39 على عضويات فوق السن و 14 على عضوية تحت السن.

وضمت قائمة المرشحين لانتخابات الزمالك كل من:

منصب الرئيس حسين لبيب، وعمر هريدى، وفاروق جعفر، وماجد الحنبلي وميرفت سيد أحمد.

منصب نائب الرئيس: هاني العتال، وأحمد محمد عبدالغني، وهشام نصر.

منصب أمين الصندوق: حسام المندوه، وعبدالمجيد سليم، وكريم عادل عبيد، وخالد لطيف، ومحمد قدري، محمد الماوي.

الأعضاء فوق السن: أحمد عبادة وأحمد سليمان وأحمد عفيفي وأحمد فودة نصير والحسيني سمير وأشرف إمام والسيد متولى وحاتم السيد وحسام مندور وحسين السيد وحمدية كمال ورجب رواش ورفعت شبل وسامح سونى وسماح سعيد وسيف الإسلام محمد وشريف إسلام وشيرين الفقي وطارق العقرب وعبدالله جورج وعلاء مقلد وعمرو أدهم وماهر محمد ومجدى صادق ومحمد رشاد المدهون ومحمد رشاد حسن ومحمد طارق ومحمود نور الدين ومروة الرفاعي ومصطفى عبدالخالق ونجلاء خليفة ونجلاء الناجي وهاني شكري وهاني عيد وهاني بيرزي وهشام محمد وهشام يكن.