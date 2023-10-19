شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج: لا أعرف موقفى من المشاركة فى الأولمبياد لكن الاسكواش حصل على كل شئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

على الرغم من أن علي فرج غير متأكد مما إذا كان سيستمر في لعب الإسكواش حتى دورة الألعاب الأولمبية LA28، إلا أنه يظل مصرًا على أن القرار المهم يمثل نقطة تحول رئيسية في تاريخ الرياضة.

يعد إدراج الاسكواش في القائمة الأولمبية LA28 بمثابة علامة فارقة تاريخية للاسكواش، حيث وافقت اللجنة الأولمبية الدولية رسميًا على القرار يوم الاثنين الماضي، بعد أن أوصت اللجنة المنظمة LA28 باختياره.

واعترف فرج المصنف الأول على العالم، وهو بطل العالم أربع مرات والفائز بـ 35 بطولة في جولة PSA العالمية، بأن القرار الأولمبي يمكن أن يرفع مكانة الرياضة بشكل كبير على المدى الطويل، وذلك خلال تصريحاته لرابطة اللاعبين المحترفين.

وقال: "يمكن بالتأكيد أن تنمو هذه الرياضة بشكل كبير، أعني أنها ستحظى باهتمام أكبر من وسائل الإعلام، وستحظى باهتمام أكبر من الحكومات.

أضاف: "لقد حصل الاسكواش على كل شيء، إنها تحتوي على جميع المهارات التي تحتاجها، القدرة على التحمل، القدرة الفنية، التحدي العقلي، لديه كل شيء.

واختتم" يقولون، أنها تعتمد على القدمين فقط، إذا كنت ترغب في مشاهدة شيء يتطلب معدل ذكاء مرتفع جدًا، فأنت تشاهد لعبة الشطرنج، نحن نجمع بين الاثنين، وفي رأيي، نلعب أجمل رياضة في العالم.