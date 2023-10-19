شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف المؤتمر الدولي للملاحة الرياضية نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينظم الاتحاد المصري للملاحة الرياضية برئاسة اللواء دكتور مؤنس أبو عوف، المؤتمر الدولي للملاحة الرياضية وذلك في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل في المدينة الشبابية بالاسكندرية.

ويهدف المؤتمر الدولي إلى بحث ومناقشة سبل وآليات نشر وتنمية رياضة الملاحة الرياضية في الدول العربية والأفريقية، وتنمية وتطوير القادة لنشر تلك الرياضة في بلدانهم.

ومن المقرر أن يصل إلى القاهرة الصربي زوران ميلونوفيتش رئيس اتحاد البحر المتوسط للملاحة الرياضية و رئيس لجنة التطوير بالاتحاد الدولي في الخامس من نوفمبر المقبل.

ويأتي ميلونوفيتش على رأس وفد من الاتحاد الدولي لحضور الموتمر الدولي ليلتقي بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بالعاصمة الإدارية خلال زيارته لبحث ترتيبات استضافة مصر لبطولة البحر المتوسط 2024.